В России задумали увеличить зарплату помощникам депутатов

Группа депутатов Государственной Думы от всех фракций внесла в парламент законопроект об увеличении зарплаты своим помощникам. Оплату задумали повысить на 20 процентов, говорится в тексте документа, который опубликован в думской электронной базе.

В пояснительной записке к тексту документа отмечается, что после поправок в Конституции России полномочия депутатов и сенаторов были значительно расширены, а требования к ее качеству повышены. Поэтому для «поддержания связи с избирателями требуются высококвалифицированные кадры помощников».

В тексте проекта закона указано, что изменения нужно внести в часть 1 статьи 40 ФЗ «О статусе сенатора РФ и депутата ГД РФ», где предлагается заменить 300 тысяч рублей на 387.

Ранее зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина заявила, что депутаты, которые не сделали прививку от коронавируса, должны получать минимальную зарплату, а также им стоит ограничить вход в Госдуму.