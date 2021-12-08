В российском лесу лыжники наткнулись на привязанную к дереву гранату

Гулявшие в лесу в Якутии лыжники наткнулись на растяжку с боеприпасом, который был привязан к дереву, сообщает РЕН ТВ.
Отдыхающие не стали проверять, действует ли боеприпас. Россияне не исключили, что кто-то таким способом защищает свои угодья. В настоящее время найденную в лесу гранату передали правоохранителям для изучения.
Ранее в Подмосковье неизвестные злоумышленники заминировали дверь квартиры многоэтажного жилого дома с помощью гранаты. ЧП произошло в городе Коломна на улица Спирина. По словам работающих на месте специалистов, внешне боеприпас напоминает ручную гранату РГД-5.
Через несколько часов саперы сняли заряд с дверной ручки. Криминалисты изучают отпечатки, чтобы установить личность минера.