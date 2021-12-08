Криминального авторитета осудили за поджог дома волгоградского губернатора

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего владельца Центрального рынка Волгограда Евгения Ремезова к шести годам колонии строгого режима за поджог дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Об этом в среду, 8 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал криминального авторитета виновным по статьям 205 («Совершение теракта»), 167 («Уничтожение чужого имущества путем поджога») и 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. По делу также проходят волгоградский бизнесмен Владимир Зубков и экс-глава регионального управления СК РФ Михаил Музраев. На них обвиняемый дал показания после задержания.

По данным следствия, Ремезов организовал преступную группу из четырех человек, причастную к поджогу дома Бочарова. Покушение на губернатора произошло 16 ноября 2016 года. Злоумышленники перелезли через забор во двор его дома, подожгли здание, а затем скрылись на автомобиле. Губернатор в это время был дома, но не пострадал.

23 ноября 2020 года сообщалось, что двум другим фигурантам дела, совершившим поджог, назначено наказание в виде лишения свободы. Иван Железняков осужден на шесть с половиной лет, Дмитрий Ушаков — на восемь. Им вменялось в вину причинение тяжкого вреда здоровью и умышленное повреждение чужого имущества.