16-летний юноша посетил дом с привидениями и умер от испуга

В малайзийском городе Бентонг, штат Паханг, 16-летний подросток умер от сердечного приступа при посещении местной достопримечательности — дома с привидениями. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Юноша приехал в Бентонг на каникулы вместе с лучшим другом и его семьей. В доме с привидениями он неожиданно побледнел и потерял сознание. Окружающие пытались ему помочь, вынесли его на свежий воздух и вызвали скорую помощь. Спасти парня не удалось.

В качестве возможной причины смерти называется кардиомиопатия такоцубо — внезапное снижение сократимости сердечной мышцы при сильном стрессе, который может быть вызван в том числе испугом. Однако она очень редко приводит к гибели или осложнениям.

Ранее сообщалось, что ложка васаби вызвала у пожилой женщины кардиомиопатию такоцубо, также известную как синдром разбитого сердца. Женщина попробовала острую приправу на свадьбе в Израиле и попала в больницу.