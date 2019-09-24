Японский хрен разбил сердце старушке

Ложка васаби вызвала у пожилой женщины кардиомиопатию такоцубо, также известную как синдром разбитого сердца. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на публикацию в научном журнале BMJ Case Reports.

Женщина попробовала острую приправу на свадьбе в Израиле. Она спутала ее с авокадо и сунула в рот целую чайную ложку. «Через несколько минут она неожиданно ощутила сдавливание в районе груди, распространившееся на руки и продолжавшееся несколько часов, — рассказывается в BMJ Case Reports. — Она решила не уходить со свадьбы, и боль начала уменьшаться».

На следующий день женщина обратилась к врачу и пожаловалась на слабость и общий дискомфорт. Ей поставили диагноз — кардиомиопатия такоцубо или синдром разбитого сердца. Это заболевание вызывается сильным стрессом и характеризуется снижением сократимости сердечной мышцы. Авторы публикации в BMJ Case Reports полагают, что это первый случай, когда к синдрому разбитого сердца привело поедание васаби.

Женщина прошла лечение в кардиоцентре. Спустя месяц она полностью выздоровела.

Васаби — острая приправа, которая используется в японской кухне. Ее готовят из корневища растения под названием эвтрема японская, часто называемого «японский хрен».

В августе сообщалось, что 93-летняя британка скончалась от синдрома разбитого сердца после ограбления, во время которого у нее украли сумку, банковские карты, золотую цепочку и часы покойного мужа.

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