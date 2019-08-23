Пенсионерка умерла из-за разбитого грабителями сердца

Жительница английского города Бутвилл, графство Нортгемптоншир, скончалась после того, как грабители проникли в ее дом и украли ценные вещи. Как сообщает британское издание Daily Mirror, ее погубил синдром разбитого сердца.

93-летняя Бетти Монро (Betty Munroe) впустила в свой дом грабителей, которые притворились полицейскими. Злоумышленники вынесли из дома женщины ее сумку, банковские карты, золотую цепочку, а также часы ее покойного мужа. После произошедшего Монро пережила посттравматическое стрессовое расстройство и ее здоровье начало постепенно ухудшаться.

Врачи поставили женщине диагноз — кардиомиопатия такоцубо или синдром разбитого сердца. Заболевание характеризуется снижением сократимости сердечной мышцы и может быть вызвано эмоциональным стрессом. Через некоторое время женщина скончалась в больнице.

Полицейские расследуют произошедшее. Известно, что до ограбления злоумышленники несколько раз осматривали дом жертвы.

Ранее сообщалось, что грабители убили 106-летнюю жительницу бразильского городка Фейра-Нова, штат Мараньян. Злоумышленники избили долгожительницу, по-видимому, надеясь добиться от нее ответа, где спрятаны деньги. В итоге они задушили женщину и скрылись с 30 реалами (почти восемь долларов, или около 500 рублей), которые лежали в ее сумочке.

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