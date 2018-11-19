Долгожительницу убили в 106 лет за мелочь в сумочке

Грабители убили 106-летнюю жительницу бразильского городка Фейра-Нова, штат Мараньян. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Неизвестные проделали отверстие в металлической крыше и проникли внутрь, когда Антония Консейсао да Сильва (Antonia Conceiçao da Silva) спала на диване в гостиной. Кроме нее, в доме никого не было: сиделка уже ушла, а внук отправился на устроенную неподалеку вечеринку.

Злоумышленники избили долгожительницу, по-видимому, надеясь добиться от нее ответа, где спрятаны деньги. В итоге они задушили женщину и скрылись с 30 реалами (почти восемь долларов, или около 500 рублей), которые лежали в ее сумочке. Вернувшийся внук нашел тело, лежащее в луже крови.

Антония Консейсао да Сильва была хорошо знакома жителям городка. В октябре ей исполнилось 106 лет. Перед Днем матери, который в Бразилии празднуют в мае, она дала интервью телевидению.

В июле сообщалось, что престарелая жительница немецкого Берлина набросилась на воров с палкой и обратила их в бегство. Две злоумышленницы ворвались в квартиру 103-летней немки, когда та открыла входную дверь. Когда одна из них подошла слишком близко, она схватила трость и с ее помощью выгнала обеих за порог.

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