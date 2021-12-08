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Учителей призвали соблюдать «цифровую гигиену»

Сенатор Лантратова: учителя должны дорожить репутацией и соблюдать «цифровую гигиену»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова прокомментировала в интервью РИА Новости инцидент с 23-летней учительницей из Новосибирска, уволенной за танцы в нижнем белье. Сенатор заявила, что педагоги должны дорожить своей репутацией и соблюдать в сети «цифровую гигиену».

«Учитель должен дорожить своей репутацией и не терять чувства меры не только в рабочее время, но и в частной жизни, если делает ее достоянием общественности», — заявила Лантратова.

Депутат отметила, что все материалы, опубликованные в сети, становятся достоянием общественности, поскольку находятся в общем доступе, и с их содержанием могут ознакомиться ученики и их родители. По уровню ответственности Лантратова сравнила профессию педагога с профессией чиновника.

«Учителя так же, как и чиновники, которые периодически попадают в аналогичные ситуации, должны соблюдать "цифровую гигиену», — подчеркнула парламентарий.

Лантратова сообщила, что поднимет данный вопрос на обсуждение в рамках первого заседания рабочей группы депутатов по детской безопасности, защите прав детей и педагогов, которое состоится в декабре. К обсуждению пригласят учителей, добавила она.

Инцидент с увольнением молодой учительницы из Новосибирска произошел в начале декабря. По словам педагога, в свободное время она занимается pole dance. Однако родителям учеников не понравилось ее хобби, они возмутились, когда педагог выложила ролик с танцем в социальную сеть. Мать одной из учениц попросила не выкладывать подобный контент, а после отказа со стороны учительницы, пожаловалась директору школы, после чего преподавательнице предложили написать заявление на увольнение собственному желанию и пригрозили уволить по статье за аморальное поведение.

Марина Совина
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