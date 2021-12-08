Российский фондовый рынок рухнул
Российский фондовый рынок обрушился по итогам торгов в среду, 8 декабря, несмотря на положительную динамику в начале дня. Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии на Московской бирже составил 3773,61 пункта (минус 2,57 процента), индекс РТС — 1612,73 пункта (минус 2,09 процента). Индекс Мосбиржи опустился ниже 3800 пунктов впервые с 23 ноября.
Все 15 «голубых фишек» Мосбиржи завершили торги в минусе. Больше всего подешевели бумаги представителей банковской сферы. Акции TCS Group потеряли 6,04 процента (6 166,6 рубля за штуку), Сбербанка — 5,88 процента (291,57 рубля).
Финансовая сфера и российский рынок акций упали на фоне геополитической неопределенности. Прошедший 7 декабря онлайн-саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был посвящен главным образом напряженной ситуации на российско-украинской границе, где, по данным американской разведки, сосредоточены десятки тысяч российских военных. По итогам переговоров в Госдепе заявили, что в случае российского вторжения на Украину США и союзники введут санкции против России и рассмотрят вариант полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы.
Стоимость нефти марки Brent составила 75,43 доллара за баррель (минус 0,01 процента), марки WTI — 72,13 доллара (плюс 0,11 процента). Газовые фьючерсы, дорожавшие в течение дня почти на 10 процентов, до 1219 долларов, вечером торговались по 1176 долларов.
Курс доллара составил 73,7 рубля (минус 0,34 рубля), евро стоил 83,44 рубля (плюс 0,07 рубля). Биткоин торговался по 50 560,7 доллара за монету (минус 2,27 процента).