Российский фондовый рынок рухнул

Российский фондовый рынок обрушился по итогам торгов в среду, 8 декабря, несмотря на положительную динамику в начале дня. Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии на Московской бирже составил 3773,61 пункта (минус 2,57 процента), индекс РТС — 1612,73 пункта (минус 2,09 процента). Индекс Мосбиржи опустился ниже 3800 пунктов впервые с 23 ноября.

Все 15 «голубых фишек» Мосбиржи завершили торги в минусе. Больше всего подешевели бумаги представителей банковской сферы. Акции TCS Group потеряли 6,04 процента (6 166,6 рубля за штуку), Сбербанка — 5,88 процента (291,57 рубля).