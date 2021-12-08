В Совфеде понадеялись на главный позитивный итог переговоров Байдена и Путина

Если президент США Джо Байден после общения в Владимиром Путиным убедит Украину не нападать на Донбасс, это будет главный позитивный итог переговоров. На стабилизацию ситуации на юго-востоке страны понадеялся заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает URA.RU.

По его словам, в необходимости не экскалировать конфликт на юго-востоке страны Байден должен убедить президента Украины Владимира Зеленского.

Сенатор подчеркнул, что главной целью для президента России Владимира Путина на переговорах является нормализация отношения с западными странами, а также прекращение нагнетания по «украинскому вопросу».

Ранее Джабаров назвал «заготовкой» заявление Байдена по итогам разговора с Путиным. Он объяснил, что в сообщении Белого дома повторили все то, что говорилось и до переговоров. Когда главы государств затронули тему Украины, они не сделали громких заявлений и просто обменялись мнениями по этому вопросу, добавил он.

Встреча между президентами России и США состоялась 7 декабря, она продлилась два часа и проходила по специальному каналу видеосвязи. Журналистам показали первые кадры общения политиков, однако далее встреча проходила в закрытом формате. Главы государств встречаются пятый раз с момента вступления Байдена в должность.