В Совфеде назвали «заготовкой» заявление Байдена по итогам разговора с Путиным

Сенатор Владимир Джабаров назвал заявление пресс-службы президента США Джо Байдена после переговоров с российским лидеров Владимиром Путиным заготовкой. Об этом заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам заявил в беседе с РБК.

По его словам, в сообщении по итогам разговора глав государств, опубликованном Белым домом, повторили все то, что говорилось и до переговоров. Джабаров отметил, что об этом рассуждали многие высокопоставленные американские политики, сенаторы, конгрессмены и чиновники. «Я думаю, ничего нового здесь нет», — подчеркнул сенатор.

Помимо этого, Джабаров рассказал, что, хотя Путин и Байден затрагивали тему Украины, никаких громких заявлений они не сделали и просто обменялись мнениями по данному вопросу. Он добавил, что, скорее всего, российский лидер лишь повторил то, о чем он открыто говорит, то есть о недопущении создания на Украине враждебного государства.

Ранее российский сенатор заявил, что Белый дом мог «схитрить, приукрасить и причесать» заявления Байдена для того, чтобы успокоить конгресс, настроенный по отношению к президенту очень оппозиционно. Он отметил, что эти высказывания могут осложнить российско-американские отношения. «Не думаю, что это будет иметь серьезное значение. Пока рано делать такие выводы», — добавил Джабаров.

