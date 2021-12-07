В Совфеде оценили заявления Белого дома после беседы Путина и Байдена

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил заявления Белого дома после беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Его слова передает РИА Новости.

По мнению члена Совфеда, Белый дом мог «схитрить, приукрасить и причесать» заявления Байдена для того, чтобы успокоить конгресс, настроенный по отношению к президенту очень оппозиционно. Он отметил, что эти высказывания могут осложнить российско-американские отношения. «Не думаю, что это будет иметь серьезное значение. Пока рано делать такие выводы», — добавил сенатор.