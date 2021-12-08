Дочь Трампа прошлась по улицам в мини-шортах и была обругана в сети

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка прошлась по улицам с оголенными ногами и была обругана в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци заметили 40-летнюю бизнесвумен в Майами во время прогулки на катере с детьми. Трамп была одета в черный спортивный топ с длинными рукавами и джинсовые мини-шорты голубого цвета с потертостями. В качестве аксессуаров она выбрала черную кепку и солнцезащитные очки.

Читатели принялись критиковать внешний вид знаменитости в комментариях под снимками. «Почему она не может позволить себе красивые шорты?», «Какой безвкусный наряд», «Эти шорты какие-то потрепанные, похоже, для принцессы настали тяжелые времена», «Могла бы и получше одеться», — высказывались они.

В ноябре снимки Иванки Трамп без макияжа стали предметом обсуждения в сети. Ее запечатлели вместе с мужем Джаредом Кушнером и десятилетней дочерью Арабеллой в картинге Dezerland Park в Майами. Предпринимательница вышла в свет в облегающих джинсах черного цвета, белой футболке, бежевом кардигане и кедах бренда Adidas. На размещенных фотографиях видно, что волосы Трамп собраны в низкий пучок, а на лице отсутствует мейкап.