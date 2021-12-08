Присяжные признали виновными фигурантов дела об убийстве вора в законе Япончика

В Москве присяжные признали двух фигурантов дела об убийстве Вячеслава Иванькова, известного в криминальном мире как вор в законе Япончик, виновными. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о Муртази Шадании и Джамбуле Джанашии. Коллегия присяжных заседателей в Мосгорсуде единогласно признала их виновными. Они обвинялись в наблюдении и слежке за погибшим, изучении его образа жизни и маршрутов передвижения. Кроме того они приобрели снайперскую винтовку и патроны для убийства авторитета и автомобиль, необходимый для осуществления их замыслов.

На рассмотрении дела Муртази Шадании и Джамбула Джанашии судом присяжных в марте наставили их адвокаты. В итоге суд удовлетворил ходатайство стороны защиты.

В организации убийства обвиняют вора в законе Илью Симонию (Махо), который пошел на преступление ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек группу людей, которые несколько месяцев следили за Япончиком.

28 июля 2009 года Каха Газзаев, Муртази Шадания, Нугзар Папава и Джамбул Джанашия прибыли к ресторану «Тайский слон». Когда Иваньков выходил из заведения, к нему подъехала «Газель», из которой Астамур Бутба несколько раз выстрелил в Япончика. Вор в законе скончался в больнице в начале октября.