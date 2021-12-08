Девушка пришла на свидание в нелепом костюме и стала жертвой розыгрыша

Блогерша по имени Амелия Сэмсон рассказала, как стала жертвой розыгрыша мужчины, который пригласил ее на свидание. Она объяснила, что кавалер предложил одеться в нелепые костюмы, однако сам в итоге пришел в обычной одежде. На ролик, опубликованный в TikTok в конце ноября, обратило внимание The Sun.

Тиктокерша рассказала, что очень ждала свидания с молодым человеком. Девушка отметила, что потенциальный бойфренд был милым и очень умным. «Он предложил нам нарядиться в специальные образы, чтобы снизить напряжение на первом свидании. Он сказал: "Давай оденемся как максимально противные туристы"», — поделилась Сэмсон.

Блогерша откликнулась на предложение парня, так как, по ее словам, любит тематические вечеринки. На свидание она надела солнцезащитные очки, поясную сумку и рубашку своего отца. Но в ресторане, где проходила встреча, Сэмсон обнаружила, что ее спутник не стал наряжаться в костюм туриста. «Я сказала: "Ты не нарядился!" А он ответил: "Слушай, я пошутил"», — объяснила девушка.

Остаток свидания Сэмсон провела в своем наряде. Тиктокерша также рассказала, что отношения с кавалером в итоге не сложились. Молодой человек расстался с ней после второго свидания, объяснив это тем, что девушка чрезмерно увлечена политикой.

Видео блогерши собрало больше 400 тысяч просмотров. В комментариях многие юзеры поддержали ее и раскритиковали парня. «Он специально поставил тебя в неловкое положение», «Это была не шутка, он попросту соврал тебе», — высказались пользователи TikTok.

Ранее другая блогерша рассказала, как поймала парня, с которым у нее было свидание, на измене. По словам девушки, она обнаружила в доме у кавалера женские вещи. После этого ей удалось узнать у друзей молодого человека, что у него была постоянная партнерша.

