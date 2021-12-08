Аргентина предложила России собирать продукцию «Камаза» у себя

Посол России Феоктистов: Аргентина заинтересована в сборке продукции «Камаза» у себя

Аргентина предложила России собирать продукцию компании «Камаз» на своей территории. Об этом сообщил российский посол Дмитрий Феоктистов, передает РИА Новости.

Как рассказал Феоктистов, в Буэнос-Айрес приехала российская делегация бизнесменов под руководством РФПИ. В ее состав вошел и замгендиректора «Камаза». «Звучал еще один проект. Это возможность, пока в предварительном плане, сборки на аргентинских мощностях продукции "Камаза". Пока до конкретики не дошло», — уточнил он.

По словам посла, аргентинцы были заинтересованы в обсуждении этой возможности. «Есть даже некие предложения вплоть до конкретных точек, где можно было бы построить такой завод», — добавил Феоктистов.

В сентябре сообщалось, что «Камаз» готовится к презентации первого экологичного автобуса. Компания создала пассажирский транспорт, который работает на водороде.