Пентагон опроверг планы направить дополнительную военную помощь Украине

США не планируют направлять дополнительную военную помощь Украине из-за ситуации вокруг российско-украинской границы. С таким заявлением выступил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, его цитирует ТАСС.

«У нас нет объявлений или решений в отношении дополнительной военной помощи Украине», — заявил представитель Пентагона.

Кирби напомнил, что ранее американский президент Джо Байден одобрил пакет военной помощи Киеву на 60 миллионов долларов. На этой неделе США отправят на Украину последнюю партию, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы.

Ранее в декабре сообщалось, что администрация Байдена может оказать Украине военную помощь в случае «российского вторжения».

