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Киркоров рассказал о родовом проклятии

Певец Филипп Киркоров посетовал на родовое проклятье отца и назвал свое рождение чудом
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Народный артист России Филипп Киркоров посетовал на родовое проклятие. Он поделился этим в беседе с журналистами издания «7 дней».

Певец рассказал, что на род его отца, эстрадного тенора Бедроса Киркорова было наложено некое родовое проклятие. 54-летний исполнитель также назвал свое рождение чудом. «Я единственный из Киркоровых (а их было много: брат, сестра, еще родственники), кто продолжил наш род. Если бы я не родился, Киркоровы бы пресек­лись», — заявил знаменитый артист.

Он добавил, что его дочь Алла-Виктория, которая родилась 10 лет назад, полностью изменила его жизнь. Когда на свет появился сын Мартин, по словам Киркорова, певец окончательно нашел свое место в жизни, а также изменил свое поведение на публике, чтобы наследники в будущем не читали о нем неприятные вещи.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что обеспечит молодого человека своей дочери. «Я всех парней всегда обеспечиваю и буду обеспечивать [парней] своей дочери», — заявил Киркоров.

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Сергей Равин
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