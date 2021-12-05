Киркоров ответил на вопрос об обеспечении парней

Певец Филипп Киркоров заявил, что обеспечит молодого человека своей дочери. Так он ответил на вопрос Аллы Михеевой, ведущей рубрику программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Выдержку интервью публикует Telegram-канал «НеМалахов».
Ведущая спросила певца, будет ли он обеспечивать парней своей дочери. «Я всех парней всегда обеспечиваю и буду обеспечивать [парней] своей дочери», — сказал Киркоров.
Ранее сообщалось, что девятилетняя дочь российского певца Филиппа Киркорова вышла в свет с сумкой за сотни тысяч рублей. На премьере мультфильма «Энканто» девочку запечатлели в розовом костюме модного дома Gucci, белых кроссовках и с сумкой люксового бренда Dolce & Gabbana из коллекции 2015 года c изображением роз и ангелов.
Примерная стоимость аксессуара из старой линейки составляет 680 тысяч рублей.