Видео на YouTube назвали угрозой для человечества

Профессор Университета штата Пенсильвания и член Национальной академии наук США Майкл Манн призвал платформу YouTube удалять видео, отрицающие климатические проблемы. Об этом ведущий американский ученый-климатолог написал в своем Twitter-аккаунте.

«Хорошо, что вы удаляете видео с отрицанием COVID. Пришло время удалить видео с отрицанием глобального потепления. В долгосрочной перспективе они представляют еще большую угрозу для человечества», — заявил Манн. В августе YouTube удалил более миллиона видео с дезинформацией о пандемии.

В переписке с журналистом Forbes Манн назвал дезинформацию в вопросах климата столь же безудержной и смертоносной, как и дезинформация о пандемии коронавируса. По мнению ученого, отрицание климатических проблем пропагандируется за счет компаний, зарабатывающих на ископаемом топливе. Манн напомнил, что YouTube должен принять меры с учетом того ущерба, который наносит человечеству изменение климата.

Представитель YouTube Елена Эрнандес заявила, что системы платформы не рекомендуют и не размещают на видном месте контент с дезинформацией. Также на таких видео, согласно правилам сервиса, нельзя зарабатывать. Тем не менее источник Forbes рассказал, что после просмотра одного видео с отрицанием глобального потепления платформа предоставила ему подборку других видеороликов с ложной информацией.

Опубликованное в прошлом месяце исследование показало, что посты в Facebook с дезинформацией по климату получают 1,36 миллиона просмотров в день, а активность вокруг такого контента выросла на 76,7 процента за год. Отчет Science Policy за 2020 год демонстрирует, что количество дезинформации в области глобального потепления растет и в Twitter.

В августе Facebook уже обвиняли в дезинформации пользователей об угрозе глобального потепления. Согласно отчету британской компании InfluenceMap, на платформе распространялась реклама компаний, которые являются одними из главных загрязнителей окружающей среды. На таком контенте социальная сеть заработала 9,5 миллиона долларов.