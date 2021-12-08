Раскрыты детали дела экс-главы Федерации вольной борьбы Петербурга об убийстве

Бывшего главу Федерации вольной борьбы Петербурга Владимира Кулибабу подозревают в двойном убийстве, совершенном в 1993 году. Тогда были расстреляны предприниматель по прозвищу Кувалда и сотрудник правоохранительных органов Кирилл Угольников. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник, раскрывая детали уголовного дела.

По его словам, вместе с Кулибабой силовики задержали еще двоих подозреваемых в этом преступлении — директора компании «Восход Нева» Владимира Карпинского и главу организации «Мейджик Меню» Анатолия Мотыля.

По предварительным данным следствия, в августе 1993 года Карпинский с неустановленным соучастником на автомобиле под управлением Мотыля приехали к дому на улице Фрунзе в Петербурге и там расстреляли из автоматического оружия предпринимателя Игоря Савина (Кувалда) и Кирилла Угольникова. Их тела с множественными огнестрельными ранениями обнаружили во дворе дома. Следствие предполагает, что заказчиком преступления был Кулибаба, а мотивом убийства был передел сфер влияния в преступной группировке.

Кулибаба был задержан 7 декабря.

В 2010 году его обвиняли в организации убийства гендиректора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля. Однако через два года присяжные его оправдали.