Блогера посадили за нападение на машину ФСБ во время незаконной акции в Москве

Тверской суд Москвы посадил TikTok-блогера Константина Лакеева (@kievskyyy), который запрыгнул на автомобиль ФСБ и повредил его во время незаконной акции, прошедшей 23 января в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений») и приговорен к двум годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии. Также он должен выплатить 337 тысяч рублей по иску воинской части за поврежденную машину. Лакеев признал вину в совершении преступления и раскаялся.

Его задержали 26 января в тикток-хаусе, расположенном в Новой Москве. Там он проживал с несколькими блогерами. По версии следствия, 23 января на Цветном бульваре Лакеев запрыгнул на капот автомобиля ФСБ и повредил его.

Несанкционированные акции в поддержку основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального прошли 23 января в ряде городов страны.