Актриса Лия Ахеджакова вступилась за иноагентов и раскритиковала лжепатриотов в ходе своей речи на премии «Звезда театрала». Слова артистки приводит News.ru.

Церемония награждения состоялась в театре имени Вахтангова 6 декабря. На ней Ахеджакова получила награду в номинации «Легенда сцены».

Народная артистка России напомнила собравшимся в зале о скандале из-за монолога ее персонажа в спектакле «Современника» «Первый хлеб». Тогда Следственный комитет начал проверку на предмет возможного оскорбления ветеранов в постановке после жалобы со стороны организации «Офицеры России». Ахеджакова посетовала на некие группы лиц, которые, по ее словам, представляются «ветеранами» или «оскорбленными патриотами», и пытаются «воспрепятствовать театральным постановкам».

«Какая-то группа оскорбленных патриотов приходит к театру, не посмотрев спектакль, требует искоренить в нем ошибки. Угрожают, что если этого не сделают режиссер и артисты, то подошлют человека в зрительный зал. И этот человек из принесенной с собой бутылки начнет разбрызгивать фекалии по залу и зрителям. Как шампанское. Я не знаю, на кого они работают, но могу догадаться», — заявила со сцены 83-летняя актриса. Она также раскритиковала закон об иноагентах.

О проверке спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник» стало известно 29 июля этого года. Тогда председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить постановку на предмет оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны после жалоб общественной организации «Офицеры России».