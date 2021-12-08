Крупные маркетплейсы стали опаздывать с доставкой товаров клиентам

Клиенты крупных маркетплейсов Ozon и AliExpress пожаловались на опоздания с доставкой заказов, пишут «Ведомости». Особенно долго товары идут из-за рубежа и из Сибири. Представители онлайн магазинов объясняют задержки высокими нагрузками из-за праздников и снегопадом.

По словам клиентов, Ozon стал доставлять заказы из Китая в Москву больше месяца, опаздывая на шесть-семь дней. Информацию о задержках подтвердили в логистических сервисах «ПЭК Easyway» и «СберЛогистике». Представитель «ПЭК Easyway» рассказал, что опоздания связаны с загруженностью транспортных направлений в Сибирь и на Дальний Восток — по ним товары отправляются на три-четыре дня позже. За последний месяц число доставок увеличилось в три раза по сравнению с сентябрем-октябрем, заявил директор сервиса Максим Губанов. Задержки обычно происходят из-за непредвиденных инцидентов: пробок при магистральной доставке, поломки транспорта, погоды и других факторов.

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В «СберЛогистике» также рассказали, что за последний месяц объем доставки из-за рубежа вырос в три раза, поэтому возможно незначительное увеличение сроков доставки по отдельным направлениям на один-два дня. Недавнее увеличение нагрузок связано с ноябрьскими распродажами — всемирным днем шопинга 11 ноября и «черной пятницей» 26 ноября. С начала распродаж «СберЛогистика» обрабатывает порядка 2 миллионов посылок в сутки, однако лишь 5 процентов из них пришли клиентам с опозданием, утверждает глава Ozon Rocket Станислав Кондратьев. Он также указал на отдельные форс-мажоры в некоторых районах, например, из-за аномальных снегопадов.

В «Алиэкспресс Россия» заявили, что товары доставляются в рамках стандартных сроков, однако из-за распродаж есть единичные случаи в связи с высокой нагрузкой. Представитель «Яндекс.Доставки» также подчеркнул, что сервис работал в обычном режиме даже во время снегопада 6-7 декабря. Он также объяснил повышенную нагрузку на логистические платформы тем, что «черная пятница» совпала с Днем матери. Представитель еще одного крупного маркетплейса Wildberries заявил об отсутствии каких-либо изменений в доставке.

В ноябре стало известно об угрозе многомиллиардных потерь для российских маркетплейсов. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщила, что Белоруссия и Казахстан обяжут российские онлайн-магазины платить налог с товаров, которые они продают на их территории. Суммарная налоговая нагрузка на маркетплейсы может составить 7,4 миллиарда рублей. АКИТ уже пожаловалась на ситуацию премьер-министру России Михаилу Мишустину.