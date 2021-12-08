В Госдуме прокомментировали стрельбу в московском МФЦ

Депутат Госдумы Нилов призвал не связывать стрельбу в МФЦ Москвы с масочным режимом

Депутат Госдумы Ярослав Нилов призвал не связывать стрельбу, которая произошла в московском МФЦ, с масочным режимом. Его слова приводит «Секрет фирмы».

«Нормальный человек на просьбу снять или надеть маску вряд ли будет применять оружие и убивать невинных людей. Маска могла быть просто неким триггером на совершение преступления», — заявил парламентарий.

Он напомнил, что следствию предстоит выяснить, не страдал ли мужчина какими-либо психическими расстройствами и был ли у него умысел совершить преступление.

Днем 7 декабря произошла стрельба в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице. Погибли два человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Открыл огонь подполковник в отставке Сергей Глазов, конфликт начался после его отказа надеть маску. Помимо огнестрельного оружия, у Глазова обнаружился нож, висящий в чехле на поясе, которым он не успел воспользоваться.