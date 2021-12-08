Бывшая работница отеля разбогатела на продаже интимных фото и видео

Едва сводившая концы с концами бывшая работница отеля в Англии стала звездой OnlyFans и разбогатела на продаже интимных фото и видео. Историю миллионерши публикует LADbible.

20-летняя уроженка Южной Америки Миа Карина рассказала, что росла в католической небогатой семье и мечтала переехать в Европу. В 2018 году девушка познакомилась с будущим мужем, 28-летним британцем Марком Ховардом. Мужчина приезжал на стажировку в Южную Америку и нашел анкету Карины в Tinder. Вскоре пара поженилась и переехала в Великобританию.

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Супруги работали в отелях и вместе получали примерно по 1,3 тысячи фунтов стерлингов в месяц (128 тысяч рублей). По словам Карины, этих денег едва хватало на жизнь, и она пыталась найти альтернативные источники заработка. Вскоре друг Ховарда рассказал ему про OnlyFans и предложил Карине зарегистрироваться на платформе.

Карина решила создать аккаунт, который очень быстро стал популярным и начал приносить ежемесячный доход в 220 тысяч фунтов стерлингов (21,7 миллиона рублей). В настоящее время доходы девушки продолжают расти: она начала строить дом родителям, купила несколько машин стоимостью более 45 тысяч фунтов стерлингов (4,4 миллиона рублей) и заполнила гардероб дизайнерской одеждой.

По словам звезды OnlyFans, большую часть денег они с мужем тратят на путешествия по миру. Карина призналась, что довольна новым образом жизни, но боится, что ее строгие родители не примут ее выбор. Пока что они уверены, что дочь разбогатела на фондовом рынке. «Я увижу родителей на Рождество и, возможно, расскажу им, если об этом зайдет речь. До сих пор я держала все в секрете, потому что боялась, что они меня не поймут», — отметила девушка.

Ранее сообщалось, что пара из Великобритании решила уволиться с работы, чтобы проводить больше времени с детьми, и начала зарабатывать на продаже интимных фото и видео в сети. Британцы успешно совмещают родительство и подготовку контента: когда дети ложатся спать, они начинают снимать видео.