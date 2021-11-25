Пара бросила работу и начала зарабатывать на интимных фото ради времени на детей

Пара из Великобритании решила уволиться с работы, чтобы проводить больше времени с детьми, и начала зарабатывать на продаже интимных фото и видео в сети. Историю британцев публикует Daily Star.

Родители двух маленьких детей 30-летняя Бонни и 31-летний Томми Слейд рассказали, что устали работать с девяти до пяти каждый день. Негибкий график лишал их возможности наблюдать за тем, как растут их отпрыски.

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Однажды пара узнала от знакомых о существовании платформы OnlyFans и решила попробовать выложить на нее свои эротические фотографии и видео. Когда доход от продажи контента вырос, Слейды бросили работу и полностью посвятили себя новому занятию. Сейчас они зарабатывают около шести тысяч фунтов стерлингов (600 тысяч рублей) в месяц, чего, по их словам, хватает на все нужды семьи.

Британцы успешно совмещают родительство и подготовку контента: когда дети ложатся спать, они начинают снимать видео. Однако, как признаются влюбленные, не все так гладко, как кажется на первый взгляд — родители Бонни осудили выбор дочери и отказались принимать ее новую работу. Помимо этого, пара столкнулась с осуждением со стороны бывших коллег.

«Люди говорят, что нужно подавать правильный пример своим детям. Но воспитание наших детей будет строиться на том, что мы будем учить их принимать и не осуждать выбор других людей», — сказал Томми. Британцы не планируют скрывать от детей свое занятие и хотят обо всем им рассказать, когда они подрастут.

Слейды отметили, что они планируют заниматься развитием своего аккаунта и ни за что не вернутся к предыдущей работе.

Ранее сообщалось, что жительница США стала звездой онлайн-платформы OnlyFans в 54 года, заработала состояние и поделилась опытом. Сент-Джеймс рассказала о своей работе сыну и матери, и оба родственника отнеслись к ее выбору с пониманием.