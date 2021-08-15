Многодетная мать бросила работу медсестры и разбогатела на продаже голых фото

Мать троих детей ушла с работы медсестры и разбогатела на продаже откровенных фото в сети

Многодетной матери из американского штата Массачусетс пришлось сменить работу из-за публикации откровенных фото на онлайн-платформе OnlyFans. Об этом сообщает Daily Mail.

Материалы по теме Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой «Я занимался прекрасными вещами» Как украсть миллионы долларов и снять на них самое дорогое гей-порно в истории

Женщина с псевдонимом Элли Рэй (Ally Rae) работала медсестрой в отделении интенсивной терапии новорожденных. В свободное время она выкладывала откровенные фото и видео в социальных сетях. Коллеги нашли ее аккаунт на сервисе OnlyFans и осудили коллегу за выставление голого тела напоказ. Они передали информацию начальнику, который предложил Рэй либо удалить публикации, либо уйти с работы.

В результате давления Рэй бросила работу в больнице и целиком посвятила себя деятельности в онлайн-пространстве. «Мне не были нужны деньги — я зарабатывала на OnlyFans больше, чем работая медсестрой, и делала это только потому, что мне это нравилось», — рассказала она. На сегодняшний день мать троих детей зарабатывает около 70 тысяч долларов в месяц благодаря контенту на OnlyFans. Семья женщины существенно разбогатела и планирует переехать в собственный дом во Флориде.

В июле сообщалось, что жительница Великобритании бросила работу няни и разбогатела на продаже откровенных снимков. 24-летняя Рианнон Блу (Rhiannon Blue) начала работать няней в 18 лет, но ее не устраивал размер зарплаты. Спустя три года англичанка решила зарегистрироваться на платформе OnlyFans. На данный момент она зарабатывает 32 тысячи долларов в месяц. На деньги с продажи откровенных фото девушка купила себе четырехкомнатную квартиру.