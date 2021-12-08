Стало известно о планах объединения МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова

Стало известно о планах возможного объединения МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова в обозримом будущем. Об этом рассказал экс-худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков в интервью для «Известий».

«Увы, есть такая тема, на самом высоком уровне ее обсуждают. Это не значит, что объединение вот-вот случится. Это значит, что его обсуждают, это точно», — заявил Бояков, отметив, что это «ужасно и глупо», так как нельзя найти более разных театров.

В октябре текущего года генеральным директором МХАТ имени Горького был назначен бизнесмен Владимир Кехман, месяц спустя из театра уволился бывший директор и худрук Эдуард Бояков, написавший заявление по собственному желанию.

МХАТ имени Горького появился после разделения МХАТ СССР имени Горького на два театра в 1987 году. Вторым культурным учреждением стал МХТ имени Чехова.