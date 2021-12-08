В Киеве заявили о необходимости многократного увеличения расходов на вооружение

Украинская армия нуждается в многократном увеличении расходов на вооружение. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью изданию «АрмияInform»

По его словам, большая часть финансирования украинской оборонной сферы тратится на содержание армии и «проедается», в то время как на перевооружение, боевую подготовку и «развитие» Вооруженных сил Украины (ВСУ) направляется лишь 15-20 процентов от необходимых для этих целей средств.

«Условно сейчас мы получили на вооружение 28 миллиардов гривен, вместе с госгарантиями — пусть будет 40 миллиардов. Но если сложить расходы на вооружение из уже утвержденных, согласованных и перспективных программ, то нужно 230-250 миллиардов гривен. Ежегодно», — объяснил Резников.

В частности, министр отметил, что ВСУ нуждаются в современных системах противовоздушной и противоракетной обороны, мощном флоте и береговой обороне, боевой авиации, а также ракетной программе и инвестициях в передовые разработки.

Ранее стало известно, что украинский кабинет министров увеличил оборонные расходы в рамках проекта бюджета на 2022 год. Отмечается, что они выросли почти на 3,7 миллиарда гривен — до 323,14 миллиарда гривен.