В Ингушетии открылась выставка «Магия ингушских гор»

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоялось открытие выставки «Магия ингушских гор», приуроченной к Международному дню гор, который ежегодно отмечается 11 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, передает интернет-газета «Ингушетия».

Экспозицию выставки составили картины ингушских художников, написанные в жанре пейзажа с изображением гор, а также сюжетно-тематических композиций на фоне ингушских гор и многовековых башенных комплексов.

«Все художники очень по-разному передают свой взгляд на горы, через свое субъективное восприятие, но все же есть в их картинах общее — это величие, красота, многообразие, загадочность, уникальность и магия ингушских гор», — рассказала газете «Ингушетия» куратор выставки, заместитель директора музея Ася Евлоева.

Участниками мероприятия стали общественные и культурные деятели региона, учащиеся и студенты, художники и жители региона. Выставка продлится до 14 декабря.

Ранее сообщалось, что в Плесском музее-заповеднике запустили портал «Арт-ПоводОК. Плес», с помощью которого все желающие смогут составить персональный маршрут по старинному городу и увидеть, с каких точек были написаны лучшие пейзажи Плеса.

