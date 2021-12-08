В российском регионе преступники остановили автобус со детьми и избили водителя

В Ингушетии несколько человек обстреляли автобус со школьниками и напали на водителя

В российском регионе несколько человек напали на автобус со школьниками, обстреляли его и избили водителя, сообщает РЕН ТВ.

«В селе Экажево в Ингушетии несколько человек остановили микроавтобус и нанесли водителю побои. Пассажиры микроавтобуса не пострадали», — говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и проводят мероприятия по установлению и задержанию всех преступников. По предварительным данным, целью нападения был водитель, дети к этому отношения не имеют, отметил начальник Отделения информации и общественных связей МВД по республике Ингушетия Арсамак Аушев.

«Данные о вооруженном нападении пока не подтверждаются, оснований делать такие выводы у нас нет. Объектом нападения были не школьники, находившиеся в автобусе, а водитель. По имеющимся данным, у него сложились неприятельские личные отношения на почве бытового конфликта с нападавшими», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде в ночь на воскресенье, 5 декабря, 42-летний таксист несколько раз выстрелил в 37-летнего пассажира, затем избил его и выбросил из машины. Раненого мужчину обнаружили утром на Вокзальной площади города. Его увезли на машине скорой помощи в больницу.