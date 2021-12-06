Российский таксист несколько раз выстрелил в пассажира и выбросил его из машины

В Сергиевом Посаде 42-летний таксист несколько раз выстрелил в 37-летнего пассажира

В Сергиевом Посаде в ночь на воскресенье, 5 декабря, 42-летний таксист несколько раз выстрелил в 37-летнего пассажира, затем избил его и выбросил из машины. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, раненого мужчину обнаружили утром на Вокзальной площади города. Его увезли на машине скорой помощи в больницу. Пострадавший находился в тяжелом состоянии: медики диагностировали огнестрельное ранение грудной клетки, открытую черепно-мозговую травму, оскольчатый перелом лобной кости со смещением отростков и ушиб головного мозга. На шее, животе и левом бедре также были следы от выстрелов.

Врачи сообщили в полицию о пострадавшем, после чего в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый таксист. В итоге выяснилось, что он выстрелил в пассажира во время произошедшего конфликта.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют, где мужчина взял огнестрельное оружие и что стало причиной инцидента.