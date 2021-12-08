Путин назвал один из важнейших вопросов безопасности России

Расширение НАТО на восток является одним из важнейших вопросов безопасности России на стратегическую повестку. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Он также отметил, что тема расширения НАТО, в том числе на Украину, — очень чувствительная.

По мнению Путина, НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России. «Для России было бы преступным бездействием наблюдать за происходящим вокруг возможного вступления Украины в НАТО», — заключил он.

Ранее глава государства заявил, что НАТО предпринимает опасные попытки осваивать территорию Украины. Путин отметил, что не следует перекладывать на Россию ответственность за ситуацию на Украине, так как именно НАТО наращивает военный потенциал у российских границ.