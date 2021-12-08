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Путин назвал один из важнейших вопросов безопасности России

Президент Путин: один из важнейших вопросов безопасности РФ — расширение НАТО на восток
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Расширение НАТО на восток является одним из важнейших вопросов безопасности России на стратегическую повестку. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Он также отметил, что тема расширения НАТО, в том числе на Украину, — очень чувствительная.

По мнению Путина, НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России. «Для России было бы преступным бездействием наблюдать за происходящим вокруг возможного вступления Украины в НАТО», — заключил он.

Ранее глава государства заявил, что НАТО предпринимает опасные попытки осваивать территорию Украины. Путин отметил, что не следует перекладывать на Россию ответственность за ситуацию на Украине, так как именно НАТО наращивает военный потенциал у российских границ.

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Варвара Кошечкина
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