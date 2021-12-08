Певец Иван Дорн матом прокомментировал конфликт между Россией и Украиной и заявил, что между странами происходит настоящая война. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале Дмитрия Гордона.

Исполнитель заявил, что воспринимает происходящее как «полный ******». «Честно говоря, у меня до сих пор не укладывается в голове, что мы после всех этих событий остаемся без части Донецкого региона, Луганщины, без Крыма. То, что на Донбассе идет военный конфликт», — сказал артист.

Он добавил, что продолжает выступать в России и считает свои концерты «прививкой от агрессии». При этом Дорн подчеркнул, что он выходит на сцену как украинский артист, который насыщен «ДНК, этникой местной, фольклором, гармонией, мелодикой, народным творчеством». Исполнитель считает, что на бытовом уровне у россиян отсутствует агрессия по отношению к украинцам.

«Когда я на украинском пою “Танець пінгвіна”, они мне подпевают, они поэтому и обожают Украину. Я не считаю, что из-за моих выступлений в России я каким-то образом вызываю там агрессию по отношению к своей стране», — заявил Дорн.

В 2017 году Дорн сказал, что считает жителей двух стран братьями, а ссора Москвы и Киева скоро закончится. Он добавил, что его концерты в России возмущают украинских политиков.