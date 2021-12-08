Министр финансов Украины усомнился в пользе санкций Зеленского

Украинский бюджет не получил выгоды от санкций, введенных против крупнейших контрабандистов страны. С таким заявлением выступил министр финансов Украины Сергей Марченко, постав тем самым под сомнение пользу от мер президента страны Владимира Зеленского по борьбе против контрабанды. Об этом Марченко заявил в интервью «НВ Бизнес».

«Сказать, что [от санкций против контрабандистов] есть фискальный эффект, я пока не могу», — рассказал министр. Марченко привел доказательства, что поступления от таможенных сборов в бюджет существенно не изменились по сравнению с прошлым годом.

В апреле 2021-го Зеленский утвердил ограничения против 13 физических и 95 юридических лиц Украины из-за причастности их к контрабанде товаров через украинскую границу. Это решение ранее приняли на совете по национальной безопасности и обороне страны. В ноябре президент Украины даже отчитался о его эффективности — якобы меры пополнили бюджет на 45 миллиардов гривен (121,7 миллиарда рублей). Теперь Марченко фактически опроверг положительный эффект, озвученный Зеленским.

«То ли органы недорабатывают, то ли положительный эффект нейтрализован отрицательным… то ли не затем вообще эти ограничительные меры вводились, чтобы казну пополнять», — рассуждает министр. При этом общую работу фискальной системы он оценил положительно.

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