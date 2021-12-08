На Украине решили задержать бывшего министра энергетики

Печерский районный суд Киева разрешил задержать бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина по уголовному делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Об сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что 12 ноября украинские правоохранители предъявили ему подозрение в содействии террористической группе или террористической организации. В Государственной пограничной службе Украины уточнили, что по состоянию на 19 ноября Демчишин пребывал за пределами Украины, а его точное местонахождение оставалось неизвестным.

По данным следствия, после назначения экс-чиновника на должность министра в декабре 2014 года он был привлечен «высшим политическим руководством государства» к заключению соглашений на поставку угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

В украинском Государственном бюро расследований (ГБР) подчеркнули, что действия Демчишина поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), подорвав тем самым экономическую безопасность государства и лишив страну возможности диверсифицировать источники энергоносителей.

Владимир Демчишин занимал пост министра энергетики и угольной промышленности Украины с декабря 2014 по апрель 2016 года.

Кроме него, по делу о поставках угля из ДНР и ЛНР на Украину проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, которому в октябре предъявили обвинения по статьям о совершении государственной измены и содействии терроризму.