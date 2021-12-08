Турагент обманула сотню россиян на 10 миллионов рублей и пошла под суд

Российский турагент обманула более ста туристов, присвоив себе около 10 миллионов рублей за путевки, и пошла по суд. Об этом сообщает E1.RU.

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга гособвинитель запросила 6,5 года тюремного заключения для турагента из Лесного Татьяны Перминовой, которая в 2018 году продала туристам путевки на 10 миллионов рублей, а в 2019 году закрыла свою фирму и не выполнила обязательства. В суде женщина не смогла объяснить, куда она потратила деньги и почему не вернула средства клиентам.

По словам обманутых россиян (всего 109 истцов), Перминова специально затянула процесс следствия на два года — все это время женщина была на свободе и жила обычной жизнью. Защита турагента обращает внимание на активную помощь расследованию, состояние здоровья и положительные характеристики Перминовой.

«Защита и мошенница на последнем этапе сообщили, что считают, что все потерпевшие, покупая путевки на отдых, не были на грани смерти, и считать большой потерей эти деньги не стоит», — сообщил изданию один из участников процесса.

Сообщается, что все имущество Перминовой переписано на родственников. Оглашение приговора по делу назначено на 9 декабря 2021 года.

Ранее в ноябре сотрудники кафе в Будапеште решили обмануть иностранного туриста и принесли ему чашку кофе за 210 тысяч форинтов (около 50 тысяч рублей).