Выпускница МГУ сняла кандидатуру на должность в правительстве США

Выпускница МГУ Сауле Омарова сняла свою кандидатуру на пост главы в американском Минфине

Выпускница МГУ Сауле Омарова сняла свою кандидатуру на должность в американском правительстве. Уроженка СССР больше не претендует на пост главы Управления валютного контроля в Минфине США, сообщает Reuters.

По информации пресс-службы Белого дома, опубликованной во вторник, 7 декабря, президент США Джо Байден удовлетворил просьбу Омаровой об отзыве ее кандидатуры.

Ранее сообщалось, что в случае назначения выпускница МГУ могла бы стать первой женщиной, возглавившей управление, за 158 лет его существования. При этом кандидатуру Омаровой раскритиковали республиканцы и представители банковского сектора. Так, сенатор от Республиканской партии Джон Кеннеди попросил ее объяснить свои связи с Всесоюзным ленинским коммунистическим союзом молодежи (ВЛКСМ) и потребовал предоставить подтверждение выхода из «организации молодых коммунистов».