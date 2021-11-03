Кандидатуру выпускницы МГУ рассмотрят на пост в Минфине США

Президент США Джо Байден рассмотрит кандидатуру выпускницы Московского государственного университета (МГУ) Сауле Омаровой на пост руководителя управления валютного контроля в американском Минфине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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По информации ТАСС, в ближайшее время профильный сенатский комитет объявит о слушаниях по рассмотрению кандидатуры 55-летней Омаровой. После этого будет проведено голосование, по результатам которого комитет может порекомендовать Сенату полного состава утвердить Омарову на пост. Затем пройдет итоговое голосование в Сенате.

Отмечается, что в случае назначения выпускница МГУ станет первой женщиной, возглавившей управление, за 158 лет его существования. При этом, как пишет Financial Times, кандидатуру Омаровой раскритиковали республиканцы и представители банковского сектора. «Я легкая цель: иммигрант, женщина, представитель меньшинства. Меня легко демонизировать и поносить», — подчеркнула сама политик.

Ранее американский сенатор от Республиканской партии Рик Скотт заявил, что действия Байдена на посту государственного лидера стали настоящей катастрофой для США. Он обвинил президента в неверных решениях, которые привели к росту цен на товары в стране. По словам сенатора, Байдену пора очнуться и прислушаться, чтобы избежать экономического краха США.