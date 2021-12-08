Зеленский получил «великолепные новости» из Лондона

Украина получит новый транш финансовой помощи из Великобритании. Президент Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что Соединенное Королевство решило выделить Киеву один миллиард фунтов стерлингов.

«Великолепные новости из Лондона», — охарактеризовал Зеленский решение Великобритании. Украинский президент отметил, что общая сумма поддержки Лондона Киевом теперь увеличится до 3,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Решение о выделении средств Зеленский приписал себе в заслугу. Он отметил, что деньги выделили в результате его переговоров с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, которые прошли в 2020 году. Средства Зеленский собирается вложить в экономику Украины, развитие торговли и безопасности в стране.

Ранее Джонсон прокомментировал циркулирующие в СМИ сообщения о якобы планирующемся российском вторжении на Украину. «Замыслы Кремля» британский премьер назвал «трагической ошибкой» и подчеркнул, что Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины.