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Российский эндокринолог назвала опасность переедания мандаринов

Диетолог: переедание мандаринов может привести к аллергии и образованию оксалатных солей

Фото: Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Чрезмерное потребление мандаринов может вызывать аллергии, кроме того, этот фрукт опасен для желудка из-за высокого содержания фруктовых кислот. Об этом рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева, ее слова приводят «Известия».

Переедание цитрусовых может приводить к образованию оксалатных солей в мочевыводящих путях, особенно при сопутствующем дефиците витамина D, который встречается у большинства российского населения.

При этом врач назвала и пользу этих фруктов — они являются источником витамина С и таких редких элементов, как кремний, кобальт и молибден. Однако потребление мандаринов должно быть умеренным. Детям рекомендовано не более двух фруктов в день, а взрослым — не более четырех.

Ранее гастроэнтеролог Шота Каландия посоветовал медленно пережевывать пищу, при этом не отвлекаться на гаджеты. Врач отметил, что быстрый прием пищи является основной причиной переедания. Головному мозгу человека требуется в среднем 20 минут, чтобы получить сигнал желудка о сытости, отметил врач.

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Анна Филипенко
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Российский эндокринолог назвала опасность переедания мандаринов
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