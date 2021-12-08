Российский эндокринолог назвала опасность переедания мандаринов

Чрезмерное потребление мандаринов может вызывать аллергии, кроме того, этот фрукт опасен для желудка из-за высокого содержания фруктовых кислот. Об этом рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева, ее слова приводят «Известия».

Переедание цитрусовых может приводить к образованию оксалатных солей в мочевыводящих путях, особенно при сопутствующем дефиците витамина D, который встречается у большинства российского населения.

При этом врач назвала и пользу этих фруктов — они являются источником витамина С и таких редких элементов, как кремний, кобальт и молибден. Однако потребление мандаринов должно быть умеренным. Детям рекомендовано не более двух фруктов в день, а взрослым — не более четырех.

Ранее гастроэнтеролог Шота Каландия посоветовал медленно пережевывать пищу, при этом не отвлекаться на гаджеты. Врач отметил, что быстрый прием пищи является основной причиной переедания. Головному мозгу человека требуется в среднем 20 минут, чтобы получить сигнал желудка о сытости, отметил врач.

