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Российская госкомпания объявила дефолт на 1,3 миллиарда рублей

Госкомпания «ОВК Финанс» объявила дефолт по облигациям 01 серии на 1,3 млрд руб

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Структура российской госкомпании ПАО «Объединенная вагонная компания» (ОВК) — «ОВК Финанс» (ОВКФ) — объявила о фактическом дефолте. В компании признались, что у нее нет 1,3 миллиарда рублей на погашение облигаций, сообщает «Интерфакс».

Представитель ОВКФ указал, что владельцы облигаций или уполномоченные лица могут обратиться к эмитенту или к поручителю в форме претензии, что не получили деньги.

Рассчитаться с держателями ценных бумаг компания должна была 24 ноября, но объявила технический дефолт. Проблемы возникли с 15-м и 16-м купонами облигаций серии 01. Сумма по первому составляет 399,4 миллиона рублей, по второму — 943,88 миллиона рублей. Номинал всей серии составляет 15 миллиардов рублей.

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Контрольным пакетом акций ОВК обладают государственные структуры — 27,8 процента (по состоянию на 30 сентября) принадлежит банку непрофильных активов «Траст», 24,3 процента — банку «Открытие», а 9,3 процента — «Уралвагонзаводу». Первые две организации принадлежат Центробанку.

В головной компании утверждают, что дефолт «ОВК Финанс» не повлияет на общую производственную деятельность, так как та является пусть и структурой, но отдельной компанией.

Ранее аналогичные проблемы возникли у «Роснано». Компания предложила кредиторам структурировать задолженность, однако в конце концов все же выплатила купонный доход и погасила необеспеченные госгарантиями облигаций серии БО-002Р-01 на общую сумму в 4,7 миллиарда рублей.

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Платон Щукин
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