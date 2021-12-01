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Кризис «Роснано» назвали угрозой всему российскому рынку

Эксперты банков «Открытие» и «Финам» связали кризис «Роснано» с подрывом доверия к России
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Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Инвестиционная госкомпания «Роснано» выплатила купонный доход и погасила необеспеченные госгарантиями облигаций серии БО-002Р-01, принадлежащие в основном частным инвесторам, на общую сумму в 4,7 миллиарда рублей. До конца года «Роснано» предстоит выплатить проценты еще по четырем выпускам на общую сумму чуть менее 1,1 миллиарда рублей. В разговоре с «Лентой.ру» эксперты ведущих банков России рассказали, что кризис «Роснано» может подорвать доверие инвесторов не только к госкорпорациям, но и к госдолгу и российскому бизнесу в целом.

В ноябре «Роснано» сообщила, что в 2021 году накопила непропорциональный долг и рассматривает возможность его реструктуризации. В этом заявлении рынок увидел угрозу дефолта, и 19 ноября Центробанк приказал Московской бирже прекратить торги ценными бумагами компании. Когда облигации снова начали торговаться, их стоимость упала на 13 процентов и составила 87 процентов от номинала. По состоянию на 1 декабря бумаги стоят еще меньше — 70,5 процента от номинала.

Ставки высоки

Заместитель директора департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Евгений Ананьев рассказал «Ленте.ру», что последние события в «Роснано» могут сделать невозможным выпуск облигаций и привлечение денег через биржу для молодых компаний. Если свои обязательства не выполняет государство, то у инвесторов отсутствуют мотивы доверять отечественным стартапам, считает эксперт.

«Рынок воспринял данную ситуацию отрицательно. Этот прецедент может осложнить выход на рынок определенной категории компаний, бизнес которых может иметь относительно слабые традиционные кредитные метрики, но при этом опираться на ожидания будущих бюджетных, тарифных или иных потоков, контролируемых государством», — заявил эксперт.

Аналитик инвестиционной компании «Финам» Алексей Ковалев согласен с тем, что кризис доверия к госкомпаниям, связанный с «Роснано», перекинется на весь российский фондовый рынок.

Кризис «Роснано» уже стал причиной текущего давления на рубль и российский облигационный рынок, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Традиционно отношение к российским квазисуверенным заемщикам (госкомпаниям, облигации которых инвесторы воспринимают почти как госдолг) было очень позитивным, однако теперь инвесторы могут пересмотреть риски этого сегмента российской экономики.

«Инвесторы, как правило, исходят из предпосылки, что госкомпании всегда будут отвечать по своим долгам, какими бы ни были проблемы с финансовой нагрузкой или внутренней ситуацией в компании. Просто потому что эти заемщики — квазисуверенные, и любые их проблемы могут бросить тень на суверенный риск. В некоторым смысле, это [кризис "Роснано"] действительно был "черный лебедь"», — рассказала специалист.

Реальные риски

Аналитик «Финама» Алексей Ковалев уверен, что «Роснано» произведет необходимые выплаты по облигациям, обеспеченным госгарантиями. В этом инвесторов также заверило Министерство финансов. Однако задолженности по необеспеченным бумагам, скорее всего, будут реструктурированы и выплачены с большой скидкой. «Роснано» уже ведет переговоры с крупнейшими держателями таких облигаций о дисконте в 30-40 процентов.

Наталья Орлова из Альфа-банка также предполагает, что власти не допустят дефолта компании и последние события говорят в пользу позитивного исхода. По ее мнению, в этом случае кризис «Роснано» будет восприниматься как разовое недоразумение, и рынок просто о нем забудет. «Поскольку сегодня [в "Роснано"] принято решение произвести выплату, кажется, что менеджмент найдет возможности погасить облигации и не эскалировать ситуацию», — заключила эксперт.

71,58
миллиарда рублей
составляет общая задолженность «Роснано»

Совокупный долг корпорации по облигациям с учетом недавно погашенного выпуска составляет 71,58 миллиарда рублей. «Роснано» также задолжала 76,4 миллиарда по кредитам, которые ей выдали Совкомбанк, банки «Россия», «Санкт-Петербург» и «Ак Барс».

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