Историк выступил за снос памятников Ленину по всей стране

Историк, журналист, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, профессор Николай Сванидзе выступил за снос памятников Ленину по всей стране, сообщает портал URA.RU.

«Я за снос памятников Ленину. Вся страна в его статуях. А я думаю, придет мальчик с мамой. Скажет: "Мама, кто этот дядя?". И что мама ему ответит? Каковы заслуги этого дяди? Его останки лежат в Мавзолее. Я бы не ответил. Что он сделал? Развалил страну? Погубил огромное количество людей», — сказал Сванидзе. Он назвал снос памятников неизбежным, но не смог предположить, когда это произойдет.

Профессор подчеркнул, что пока российские власти не идут на этот шаг. По его мнению, в правительстве уверены, что не нужно беспокоить людей, которые считают Ленина важной фигурой и просто привыкли к памятникам. «Поэтому этот вопрос сейчас не решаем. Когда выносили Сталина из Мавзолея, ничего не случилось. Хотя тогда он был несопоставимо популярнее, чем сейчас Ленин. Тем не менее, на это власть сейчас не пойдет», — резюмировал он.

В августе в Смоленске установили новый памятник Ленину. Речь идет о бронзовом монументе, созданном в 1965 году, автором которого является художник военно-морского флота СССР Алексей Измалков. Скульптор изобразил вождя пролетариата в полный рост в окружении делегаток Востока. Много десятилетий работа хранилась в запасниках.