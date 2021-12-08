МВД захотело получить полномочия на исследование патронов

МВД предложило дать ему право на исследование патронов к гражданскому и служебному оружию

Министерство внутренних дел (МВД) России захотело получить полномочия на исследование патронов к гражданскому и служебному оружию. Это следует из письма ведомства, направленного в Минпромторг, передает РИА Новости.

На данный момент в статье 7 Федерального закона «Об оружии» отсутствует структура, которая должна проверять патроны на соответствие криминалистическим требованиям. Такими полномочиями предлагается наделить МВД. Министерство сможет проводить экспертные исследования и выдавать заключения о соответствии патронов.

В октябре Росгвардия захотела расширить полномочия МВД и ФСБ при проверке россиян во время получения разрешения на оружие. По мнению авторов документа, ограничения помогут пресечь владение оружием причастными к организованным преступным группам, в том числе экстремистским и террористическим, а также гражданами, которые планируют использовать его в преступных целях.