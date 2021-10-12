Полномочия МВД и ФСБ при получении разрешения на оружие захотели расширить

Росгвардия захотела расширить полномочия МВД и ФСБ при проверке россиян во время получения разрешения на оружие. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, предлагается увеличить полномочия силовиков и полиции во время проведения проверки для выдачи заключения о невозможности владения оружием. Согласно документу, оно должно быть также утверждено уполномоченным лицом из Росгвардии, которая контролирует оборот оружия в России. Кроме того, в зависимости от результатов проверки у россиян могут отобрать также и действующую лицензию на оружие. Однако в проекте не уточняется, будет ли ФСБ или МВД дополнительно проверять каждого претендента, или это будет делаться выборочно.

По мнению авторов документа, ограничения помогут пресечь владение оружием причастными к организованным преступным группам, в том числе экстремистским и террористическим, а также гражданами, которые планируют использовать его в преступных целях.

2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий государственный контроль за оборотом оружия. Документ также ужесточает прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на владение оружием.