Стало известно о разрешении на оружие у напавшего на отдел полиции в Лисках

ТАСС: у напавшего на отдел полиции в Лисках Виктора Мирского было разрешение на оружие

Стало известно, что у Виктора Мирского, подозреваемого в тройном убийстве и нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области, было разрешение на несколько единиц оружия. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, оружие было зарегистрировано в установленном законом порядке, однако о каком количестве идет речь, неизвестно.

Ранее в сети появилась фотография арсенала, изъятого у Мирского. На снимке видны охотничий карабин «Тигр», гладкоствольное полуавтоматическое ружье «Вепрь-12», пневматическая винтовка, оптический прицел, глушитель, магазины для оружия, дымовые шашки, противогаз, гранаты и сотни патронов различного калибра.

Подозреваемого задержали в результате погони со стрельбой. Силовики предупредили Мирского, что будут стрелять, если он не остановит машину, но тот отказался подчиниться. Полицейские открыли огонь из табельного оружия. Подозреваемый получил ранение и был госпитализирован.

По данным Следственного комитета России, ранним утром 16 сентября житель Волчанского убил знакомую 59-летнюю женщину и двоих детей (19 и 5 лет). Причиной стала месть из-за бытового конфликта. Затем он поехал в Лиски к ОМВД и взорвал вход в здание. При этом один полицейский получил ранение — небольшой осколок попал ему в голень.

