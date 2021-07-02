Путин усилил контроль за оборотом оружия

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий государственный контроль за оборотом оружия. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ также ужесточает прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на владение оружием. Изменения вносятся в законы «Об оружии» и «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации».

Согласно закону, приобретать, хранить, носить и использовать оружие не смогут лица, которые не прошли медосвидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием. Медкомиссию могут проводить только государственные или муниципальные медучреждения. Среди исследований в том числе анализ на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психиатрическое исследование.

Медзаключение будет оформлено в виде электронного документа с электронными подписями, после чего его разместят в реестре документов единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Доступ к реестру получит Росгвардия, в связи с чем можно будет не использовать бумажные справки.

Если у владельца оружия будет выявлено заболевание, препятствующее владению, информация также будет зафиксирована в реестре и направлена в Росгвардию. После этого гражданин получит предписание о необходимости пройти внеочередное медосвидетельствование в течение 30 дней. На этот период у него изымут оружие, а также разрешение и лицензию на него. Если гражданин не оформит заключение или откажется от освидетельствования, ему аннулируют право на использование и владение оружия. Срок действия заключения об отсутствии медицинских противопоказаний составляет год со дня оформления.

1 июля Путин подписал закон об ужесточении ответственности за незаконный оборот огнестрельного, крупнокалиберного и пневматического оружия. Незаконное изготовление и сбыт боеприпасов и огнестрельного оружия квалифицируется как тяжкое преступление. Оборот крупнокалиберного оружия и боеприпасов к нему выделяется в отдельную статью. Также устанавливается уголовная ответственность за незаконное изготовление и сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 джоулей.