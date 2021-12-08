Назван вред от частого выключения компьютера

При частом включении и выключении компьютера компоненты девайса могут раньше времени прийти в негодность. Об этом сообщает «Газета.ру.

Руководитель направления ПК и моноблоков Acer в России Иван Пудонин назвал привычку слишком частого включения и выключения компьютера вредной для устройства. «Каждый запуск компьютера — это "всплеск" мощности, который влияет на срок службы компонентов», — отметил эксперт, посоветовав минимизировать количество запусков.

При этом наоборот, если владелец ПК пользуется компьютером редко, то девайс стоит отключать. Это связано с тем, что работающее устройство потребляет электроэнергию и тратит свой ресурс. «Если вы пользуетесь компьютером на протяжении всего дня, то в таком случае можно оставлять его включенным», — подчеркнул Пудонин.

Также автор отметил, что необходимо выключать девайсы, которые имеют HDD-накопитель. Это связано с тем, что в жестких дисках есть движущиеся части, холостая работа которых негативно сказывается на их ресурсе. «Современным SSD-дискам такая проблема не страшна», — подытожил специалист.

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